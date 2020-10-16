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    • 16.10.2020 15:05
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    Son dakika: 'da 43 yakalandı

    Son dakika haberine göre 'ın Tuşba ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 43 yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından teslim edildi.

    Van'da yakalandılar! Tam 43 kişi

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında H.Y. idaresindeki araçta arama gerçekleştirildi.

    Kontrollerde, 43 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

    Ekipler, A.M. ile M.C'nin valizlerinde yaptığı aramada ise 11 kilo 601 gram afyon sakızı ele geçirdi.

    Sürücü H.Y. "göçmen kaçakçılığı", A.M. ve M.C. de " veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçundan tutuklandı.

    lar, işlemlerinin ardından teslim edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Van'da 43 yabancı uyruklu yakalandı