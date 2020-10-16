Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." ifadelerine yer verdi.
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU