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    • 16.10.2020 20:01
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    Son dakika: Koronavirüste son durum! nı duyurdu

    Son dakika haberi... 16 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." ifadelerine yer verdi.

    15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu