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    • 16.10.2020 17:20
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    Son dakika: 'li 'a "na hakaretten" ceza talebi

    Son dakika haberine göre Eski Eş Genel Başkanı 'ın 26 Kasım 2015'te, 'ı hedef alan açıklaması üzerine açılan davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, Yüksekdağ'ın HDP Eş Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğini ifade etti.

    AA
    Figen Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanına hakaretten ceza talebi

    10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

    Mahkeme Başkanı Aydoğan Levent Gedik, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını okuduktan sonra iddianamedeki suçlamaya ilişkin Yüksekdağ'a söz verdi.

    Olay tarihinde, Eş Genel Başkanı olarak güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptığını, konusu suç oluşturacak bir söyleminin olmadığını savunan Yüksekdağ, "Hakaret yoktu, siyasi eleştiri olarak düşünülmelidir. Ayrıca mahkemelerin böyle davalarla uğraştırılmaması gerektiğine inanıyorum." dedi.

    Yüksekdağ'ın avukatı Maviş Aydın da aynı zamanda siyasi bir partinin genel başkanı olan na yönelik eleştirilerin dozunun biraz daha yüksek olabileceğini, bu nedenle iddianamede yer verilen eylemin suç olmadığını savundu.

    Cumhurbaşkanı 'ın avukatı Sami Kabadayı da Yüksekdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birçok kez hedef alan açıklamalar yaptığını belirterek, "Sanığın hedefinin Cumhurbaşkanı olduğu açıktır. Sanık da savunmasında bunu ikrar etmiştir. Suç isnadı, yasayla korunan ifade özgürlüğünün dışındadır. Mahkeme içtihatları da bu yöndedir. Cumhurbaşkanına yönelik hakareti alışkanlık haline getiren sanığın, alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırmasını talep ediyoruz." dedi.

    SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
    Tarafların beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

    Savcı, Yüksekdağ'ın HDP Eş Genel Başkanı sıfatıyla 26 Kasım 2105'te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğini ifade etti.

    Savcı, bu kapsamda sanık Yüksekdağ'ın bir yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Yüksekdağ ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine, duruşma 12 Kasım'a ertelendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" ceza talebi