İstanbul Şişli'deki evinde sahte içki imalatı yapan ve söz konusu sahte içkileri çöplerden topladığı boş içki şişeleri ile pet şişelere doldurarak satan S. D. yakalandı. Operasyon anları ve satışa hazır hale getirilmiş sahte içkiler ile etil alkollerin adreste bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı.