Rüyada siyah köpek görmek ne demek? Rüyada siyah köpek ısırması tabirleri...

RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK

Siyah rengin rüyada; karanlığı, kötülüğü simgelediği yorumlanır. İslam'da da siyah renginin ilmine yönelik pek de olumlu anlamlar bulunmaz. Rüyada görülen köpeklerin cinsi ve rengi önem arz eder. Rüyada görülen siyah köpekse; yabancı kişilerin bir şekilde hayatınıza müdahale edeceğine(yakın çevre olsa da kısa zaman öncesinde yabancı olan kişiler de dahildir.), kendisine kötü niyetler besleyen kişilerle dost olması ve o kişilerin kötülüklerine maruz kalacağı anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI NE DEMEK?

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.

RÜYADA SİYAH KÖPEĞİN KOVALAMASI VE ISIRMASI

Rüyada eğer siyah bir köpek tarafından kovalandığınızı görürseniz bunun manası; size mani olmak isteyen rakiplerinizin olduğuna, çalıştığınız kurumda sizin ayağınızı kaydırmak isteyenlerin olduğuna ve bu kişilerin başarınızı engellemek için bir şeyler yapacağına ya da başarınızı kıskanıp engellemek isteyen çalışma arkadaşlarınızın olduğuna işaret eder.

Rüyada siyah köpeğin ısırması da siyah köpek tarafından kovalanmak gibi tabir edilir. Rüya sözlüğü yazarları rüyada siyah köpeğin ısırmasını, rüya sahibinin iş arkadaşları tarafından çekilmediğine, rüya sahibinin ayağını kaydırmak için çaba harcadıklarına rivayet eder.

Rüyada Siyah Köpeğin Saldırdığını Görmek

Rüyada siyah köpeğin saldırması, rüya sahibinin üzerinde kötü gözlerin olduğuna yorulur. Bundan dolayı kişinin hayatının birden rayından çıkmasına, işlerinin bozulmasına delalet eder. Rüya sahibinin bazı insanların gazabına uğradığına, bereketin bolluğun ve kazancının azalacağına, huzurunun kaçacağına işaret eder.