Rüyada en çok görülen hayvanlardan biri köpektir. Rüyada köpek gören kişiler anlamının ne olduğunu merak ediyor. Köpeği sevmesi, oynaması ya da köpeğin saldırması, ısırması gibi durumlar rüyanın anlamını da değiştirmektedir. Köpeğin cinsi ve rengi de rüya yorumlarını değiştirenler arasındadır. Peki Rüyada siyah köpek görmek ne demek? Rüyada siyah köpek ısırması tabirleri nedir? İşte rüyada köpek gören kişilerin merakla araştırdığı soruların yanıtları…
RÜYADA KÖPEK GÖRMEK
Rüyada köpek görmenin iyi mi kötü mü olduğuna net cevap vermek zordur, neticede doğru yorumlanması önemlidir. Farklı şekillerde rüyada köpek görülmesi sonucunda rüya tabiri daha net cevaplarıyla verilir.
Zevk ve sefa düşkünü iseniz, aynı kimselerle, dedikoduyla ara bozucu olan kimselerle yakın ilişki kurulacağına işarettir. Rüya tabirine göre rüyayı gören kimseye zarar verecek kimselerin bulunduğuna işaret edilir. Rüyada köpek görmenin sonucunda telaşla uyanıldığında uyanık kalınması gerekir. Telaşla uyanıldığı vakit uyarıcı anlamına gelir. Bu durumda bir bardak suyun ardından: "Allâhümme innâ neûzü bike min ameli'ş-şeytani ve seyyiâti'l-ahkâm." duası okunulabilir.
Rüyada köpek görmek; bol rızk, bereketli yaşam, huzurlu aile hayatı ve başarılı iş hayatı demektir. Rüya tabircilerinin bir kısmı için bol rızk ve bereketi simgeleyen köpeğin, hangi durumlarda kötüye işaret ettiği de yazıda detaylandırılmıştır.
YAVRU KÖPEK GÖRMEK
Köpek yavrusu sevimli bir çocuk anlamına gelir. Eğer köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk Ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.
Rüyada yavru köpek sevmek, rüya sahibinin yaşamına her vakit pozitif baktığına işaret eder. Rüyada yavru köpek sevdiğini gören kişi, çocuklarına sevgisinin çoğalacağına da yorulur. Rüyada yavru köpek sevmediğini görmesi, rüya sahibinin, iyilik göreceği kişiler olduğuna ve onlardan her zaman yardım alacağına delalettir.
RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK
Siyah rengin rüyada; karanlığı, kötülüğü simgelediği yorumlanır. İslam'da da siyah renginin ilmine yönelik pek de olumlu anlamlar bulunmaz. Rüyada görülen köpeklerin cinsi ve rengi önem arz eder. Rüyada görülen siyah köpekse; yabancı kişilerin bir şekilde hayatınıza müdahale edeceğine(yakın çevre olsa da kısa zaman öncesinde yabancı olan kişiler de dahildir.), kendisine kötü niyetler besleyen kişilerle dost olması ve o kişilerin kötülüklerine maruz kalacağı anlamına gelir.
RÜYADA KÖPEK ISIRMASI NE DEMEK?
Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.
RÜYADA SİYAH KÖPEĞİN KOVALAMASI VE ISIRMASI
Rüyada eğer siyah bir köpek tarafından kovalandığınızı görürseniz bunun manası; size mani olmak isteyen rakiplerinizin olduğuna, çalıştığınız kurumda sizin ayağınızı kaydırmak isteyenlerin olduğuna ve bu kişilerin başarınızı engellemek için bir şeyler yapacağına ya da başarınızı kıskanıp engellemek isteyen çalışma arkadaşlarınızın olduğuna işaret eder.
Rüyada siyah köpeğin ısırması da siyah köpek tarafından kovalanmak gibi tabir edilir. Rüya sözlüğü yazarları rüyada siyah köpeğin ısırmasını, rüya sahibinin iş arkadaşları tarafından çekilmediğine, rüya sahibinin ayağını kaydırmak için çaba harcadıklarına rivayet eder.
Rüyada Siyah Köpeğin Saldırdığını Görmek
Rüyada siyah köpeğin saldırması, rüya sahibinin üzerinde kötü gözlerin olduğuna yorulur. Bundan dolayı kişinin hayatının birden rayından çıkmasına, işlerinin bozulmasına delalet eder. Rüya sahibinin bazı insanların gazabına uğradığına, bereketin bolluğun ve kazancının azalacağına, huzurunun kaçacağına işaret eder.
RÜYADA SİYAH KÖPEK SALDIRMASI
Rüyada siyah köpeğin saldırması, rüya sahibinin üzerinde kötü gözlerin olduğuna yorulur. Bundan dolayı kişinin hayatının birden rayından çıkmasına, işlerinin bozulmasına delalet eder. Rüya sahibinin bazı insanların gazabına uğradığına, bereketin bolluğun ve kazancının azalacağına, huzurunun kaçacağına işaret eder.
Köpeklerle ilgili rüyalar, genellikle duygusal olarak kendinizi güvende hissettiğiniz yaşam alanlarına bağlıdır. Rüyada köpek görmek kendini savunmanın bir işaretidir. Bu rüya, hayattaki olumsuz durumlarla yüzleşme şeklinizi de yansıtabilir.
Belki böyle bir rüya kendini korumak için kullandığın duygusal engelleri gösterir. Bu rüya aynı zamanda arkadaşlara ve aileye karşı sadakat ve koruyucu olma işaretidir.
RÜYADA KÖPEK SEVMEK
Rüyada köpek görmenin tabiri düşmanın varlığına işaretken, köpek sevmek düşmanın zararının dokunmayacağına işarettir. Bereketi ve başarıyı getirdiğine yorulan bu rüyada şayet köpek havlıyorsa, yakın çevrenizden gelecek nasihatleri dikkate almanız gerektiğine işarettir. Nasihatlerin sizin çıkarınıza olacağı, iyiliğinizi düşünen dostlarınızın bulunacağı anlamına gelir. Diğer yandan köpek sevmek mutlu bir haber alınacağına işarettir. Sevinç dolu bir haberin yakın olduğuna, bu haberinse sevdiklerinizi de mutlu edeceğine işarettir. Ayriyeten rüyasında köpek seven kişi nefsine hakim olan, doğru bilinen şeyleri yapmaya meyilli olacağına da işaret eder.