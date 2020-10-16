Zeytinburnu Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulunda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.

Program öncesi dersliklere girerek minik öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, masal okuyarak onlarla vakit geçirdi.

Erken Çocukluk Eğitiminde Hayata Geçirilen Projelerin Tanıtım Toplantısında konuşan Bakan Selçuk, "Okul öncesi eğitim kurumlarını 5 gün olmak üzere açtık. Çocuklarımızın okula gitmesi için her türlü ortamı sağladık. EBA TV'de okul öncesi eğitim için bir program hazırladık. Çocuklarımızın her fırsata eğitim alması için fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Günde 2 kez yayınlıyoruz. Kaçıranlar için fırsat olsun diye. Erişimi ulaşımı daha fazla arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR MESAFE ALDIĞIMIZI KANITLARA DAYALI OLARAK DA GÖSTEREBİLİYORUZ"

"2023 Eğitim Vizyonundaki hedefler doğrultusunda erken çocukluk eğitimine erişimde güçlük yaşayan ailelere biz ulaşıyoruz" diyen Bakan Selçuk, çocuk gelişimini destekleyici paketlerle sürekli sahada olduklarını belirterek,"2023 Eğitim Vizyonunun en çok vurgu yapılan kısımlarından birisi erken çocuk eğitimi ile ilgiliydi. Ve oradaki hedeflerimize ne kadar ulaştığımızı tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Ve nerede ne eksiğimiz var, hangi ödevlerimiz var bunları da kontrol ediyoruz. Ve çok ciddi bir mesafe aldığımızı da sayılara dayalı olarak, kanıtlara dayalı olarak da gösterebiliyoruz. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖDENEK GÖNDERİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İhtiyaç sahibi öğrencilere bakanlık olarak yardımların sürdüğünü belirten Selçuk, "Yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitime devam ettiğini biliyoruz. Burada 450 etkinliğin olduğu öğretmenlere yönelik olarak öğretmen etkinlik kitabı gibi çok sayıda destek materyalle de bu çalışmalarımızın, eğitim faaliyetlerimizin daha da zenginleşmesine gayret gösteriyoruz. Bunun çocuklar için olan 3 ciltlik içeriğinin de hem web ortamında hem de basılı olarak sunulmasının hayata geçirildiğini söylemek isterim. Tabii bu arada çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması ve belli durumlarda çocuklarımız için ödenek gönderilmesi için de bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERİŞİMDE KISMEN SORUN YAŞAYAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

İnternet erişiminde sorun yaşayan çocuklar için özel çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Selçuk, "Türkiye'de 14 bin civarında mezra ve köy var. Erişimde kısmen sorun yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi anasınıfı, gezici sınıf, yaz okulları, bu çalışmalardan bazıları. Bu dönemde 14 bin mezra ve köy altı yerleşim yerindeki çocuklarımız için de yaklaşık olarak 20 bin çocuktan söz ediyoruz. Onların şartlarına uygun olarak da gezici öğretmen modeliyle bu desteğimizi sürdürmüş oluyoruz. Çocuklarımız için yaptığımız birçok şey var. Öğretmenlerimizin desteklenmesi amaçlı birçok çalışmamız var. Bunlar somut olarak hayata geçti" dedi.

Bakan Selçuk, "Çocuklarımız için erken çocukluk eğitim takvimi hazırladık. Bir velimiz, bir öğretmenimiz 365 gün boyunca bir çocukla ne yapılır, nasıl yapılır, hangi oyunlar oynanır, hangi bilimsel terimler gözden geçirilir. Günün sözü nedir, o gün için değerlerimizle ilgili ne tür içerik vardır? Bunları her gün ama her gün takvim yaprağında bulma imkanına sahip. Bu takvimin dışında 'Benim oyun sandığım' adı altında bir sandığımız var. Bu sandığımız bir çocuğun okul öncesinde ihtiyaç duyabileceği her şeyi içinde barındırıyor. Bu sandık sayesinde çocuklar çok erken yaşlarda ana sınıfına gelmediği yıllarda neyi, nasıl yapabileceği konusunda çok zengin materyaller var. Konuşan duvarlarla ilgi çalışmamız var. Bir şeyden çok şey etkinlik setimiz var. İlk arkadaşım kitapçığı da bunlardan bir tanesi" diye konuştu.

Program sonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Oyun Sandığı Projesi' üzerinden Elazığ ve Afyon köylerinde yaşayan öğrencilere görüntülü konuşma yolu ile bağlanarak onlarla sohbet etti.