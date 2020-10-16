Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde elim bir suikasta gitmesiyle Dink sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.

2008 yılı baharından itibaren ise, Taraf gazetesinde çalışmaya başladı."Arada" başlığı altında köşe yazıları yazmayı sürdürdü. 15 Aralık 2012 tarihinde gazete yayın yönetmen ve yardımcısının ani ayrılığından itibaren gazetenin geçici yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Oral Çalışlar ile birlikte, 25 Nisan 2013 tarihine kadar görevini sürdürdü. Gazete bu dönemde başlayan Çözüm Süreci'nde süreci destekleyen en etkili gazete olarak öne çıktı. Öyle ki Akil İnsanlar heyetine en çok üye veren gazete ünvanına sahip oldu.