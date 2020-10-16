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    Son dakika: '' davasında karar açıklandı

    'nün soruşturmasında personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.

    AA
    'Kozmik Oda' davasında karar!

    'nün soruşturmasında personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.

    Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın 'Kozmik Odaları'nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan çoğu eski istihbaratçı polis 3'ü tutuklu 82 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 28 sanığa 'terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 aydan 10 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: 'Kozmik Oda' davasında karar açıklandı