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    • 16.10.2020 09:05
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    vuruyor, çaresiz kalan Ermeni askerleri toplu halde firar ediyor

    yaptığı açıklamada 'a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan Ordusu'nun 18. motorlu piyade tümeninden kitlesel firar olduğu paralı askerlerin ise savaşmayı reddettiği belirtildi.

    DHA
    Gardaş vuruyor, Ermeni askerleri topukluyor

    Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.

    PARALI ASKERLER SAVAŞMAYI REDDİYOR, ORDUDAN FİRARLAR VAR
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan, Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.

    Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.
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