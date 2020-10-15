İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta iki ev ile iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisini aldı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol, 30 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü dolu içki şişesi, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 elektrikli hava pompası, 4 bin 280 farklı markalara ait etiket, 150 boş plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, dolum tabancası, 45 boş cam likit şişesi ve 3 litre anason ele geçirdi. Adreslerde 2 kişi gözaltına alındı.









Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.