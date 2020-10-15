Rüyada görülen nesneler, kişiler olaylar sabahın erken saatlerinden itibaren arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Dolayısıyla rüya tabirleri oldukça popüler aramalar arasında yer alıyor. Peki ayakkabının rüyaya girmesi nasıl yorumlanır? Rüyada ayakkabı görmek ne demek? Rüyada yeni ayakkabı giyinme nasıl yorumlanır? Nasıl görüldüğüne göre yorumları da farklılaşıyor.
RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK
Rüyada ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına ve menfaate delâlet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı olarak yorumlanır. Rüyada Rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, Dar ayakkabı gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder. Rüyada Ayakkabıları Görmek İnsanları sürekli eleştirmeniz ve şikayetçi olmanız, düşman kazanmanıza neden olacak. Yeni ayakkabılar hayatınızın düzene gireceği anlamına gelir.
Rüyada ayakkabı görmek, kişinin yaşamında atacağı adımların, gideceği yolların işaretçisidir. Bunun dışında bunlar olurken, çevrede oluşan imajı temsil etmektedir. Rüya içinde görülen veya giyilen ayakkabı yaşamdaki duruşun nasıl korunduğu ya da hayatın sürdürülürken kişinin kendisini nasıl ifade ettiğini temsil etmektedir. Kimi alimlere göre bu rüyayı görmek, bireyin kuvvet ve güç kazanmasına, kendisine hizmet edecek hanıma, hizmetçiye yorulur. Rüyanın doğru şekilde yorumlanması adına görülen ayakkabının vaziyeti de göz önünde bulundurulmalı.
RÜYADA AYAKKABI KAYBETMEK
Bu rüyanın görülmesi, özel ya da mesleki yaşamda atılacak adımlar adına gerekli şeyin noksan olmasına işaret etmektedir. Ayakkabıyı kaybeden birey; kuvvetini, mevkisini ve gücünü kaybeder. Eldeki işten olma, çalışma yaşamında kimi başarısızlıkların yaşanması ve bireyin elinden kaçıracağı avantajlara da işaret eder. Bu rüyanın kimi zaman da; aile ile tartışma yaşanmasına, akrabalar ile iletişimi kesmeye ve kimi sorunlar yaşamaya da yorumlanmaktadır.
RÜYADA AYAKKABI GİYMEK
Rüyanın bu şekilde görülmesi; yaşanan güçlüklerin ve zahmetlerin unutulması, isteklerin yerine gelmesi, duaların kabul olması ve amaçlara ulaşılacak kadar yakınlaşmak manasına gelir. Bireyim hem fazla çalışması ile hem de Allah'ın kendisine desteğiyle mutsuz, kötü, parasız ve hasta günlerinin atlatılmasının kesin olacağına ve arzu ettiği yaşamı yaşamaya, mutluluğa ulaşmak şeklinde yorulur. Rüyayı gören bireyin yaşamında yeni bir döneme girileceğinin işaretçisidir.
RÜYADA AYAKKABI GİYDİRMEK
üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir. Rüyada ayakkabı mest ve benzeri ayağa giyilecek şeyleri görmek
Danyal Aleyhisselamin kavline göre
Kış zamanında hayır ve bereket, yaz mevsiminde ise keder ve hüzne delalet eder. Yorumcular mest ve ayakkabinin tabirinde ayri, ayri yorumlar yapmislardir.
Ibn-i Sirin'e göre:
Ayağında dar bir ayakkabı olduğunu gören kedere ve sıkıntıya düşer. Ayağında deriden bir ayakkabı gören evlenir.
AYAKKABININ YIRTILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada ayakkabının yırtılması, asla gerçekleştirmeye cesaret edemediğiniz her türlü cinsel fanteziye eğilim anlamına gelir. Ruhunda, gerçek hayatta göründüğünden çok daha kararlı bir insan olduğunuzu düşünüyorsunuz demektir. Bu daha da devam ederse, yaşam için çekingen bir insan olarak kalma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Rüyanız hayatınızdaki kendinizle ilgili fikirlerinizi yavaş yavaş somutlaştırmaya hazır olduğunuzu söylüyor. Bir kadın rüyasında ayakkabısının yırtıldığını görürse bu rüya kendi cinsel rolünden memnun olmadığını gösterir. Rüyanızdaki yırtık ayakkabılar, başarıya giden yolda kurnaz tuzaklara karşı bir uyarıdır.
RÜYADA AYAKKABI ÇALDIRMAK
İçinde bulunduğunuz koşullar başarınız için elverişli olmayacaktır. Bu rüya aynı zamanda gerçekte bir partner arayışında olduğunuz ve bir seçimin olduğu anlamına gelir. Rüyada ayakkabı çaldırmak, kimlik kaybını ifade eder. Başka birinin tarzınızı kopyaladığını veya sizden çok özel bir şey çaldığını hissedebilirsiniz. Bu, arkadaşlık grubunuzda, bir aşk ilişkisinde, hatta bir ailede değiştirildiğinizi hissettiğinizde gördüğünüz tipik bir rüyadır.
RÜYADA KIRMIZI AYAKKABI GİYMEK
Rüyada kırmızı ayakkabı giymenin anlamı; rüyayı gören birey bekar ise yakın zamanda ailesi zengin olan, namuslu ve güzel genç kızla evleneceğine işaret eder. Kırmızı ayakkabı kimi zaman gönül ilişkisi ve aşık olmak şeklinde de tabir edilir. Rüya içerisinde tek ayağında kırmızı ayakkabıyı giyen birey, sonunun iyi biteceği ufak bir yolculuğa çıkacaktır. Kırmızı ayakkabının anlamı; herkesin ilgisini çeken ve çekici bir kadın şeklinde de yorumlanır. Ayakkabıyı giyen birey, bu tür bir kadınla beraber olur.
RÜYADA AYAKKABI ALMAK
Rüyada ayakkabı almanın anlamı; aslen kısmet almak anlamına gelir. Rüyayı gören bireyin sorunlarının ve sıkıntılarının biteceğine, kötü günlerinin atlatılmasına, hanesinde bolluğun ve bereketin geleceğine işaret edilir. Geçim sorunun biteceği, konforunun yerinde olacağı, bunun sayesinde keyfinin, ağız tadının ve neşesinin yerine geleceği biçimde tabir edilmektedir. Rüyayı gören bireyin gelirinin çoğalacağına ve bireyin zengin olacağına işarettir.
RÜYADA YENİ AYAKKABI GİYMEK
Rüyada yeni ayakkabı giymek; bireyin hak ettiği dereceye ulaşacağına, çok kazançlı işlere girileceğine, çalışma ve iş yaşamında oldukça önemli başarılar kazanıp pek çok bireyin takdirini toplayacağına işaret etmektedir. Rüya içerisinde yeni ayakkabının anlamı; yeni başlangıçlara yorulur. Rüyayı gören bireyin geçmiş zamanda yaşadığı bütün problemleri unutup, güzel ve parlak döneme gireceği tabir edilir.
BEYAZ AYAKKABI GİYMEK
Rüyada beyaz ayakkabı giymek, kişinin iş hayatında çok büyük kazançlar elde edeceğine, mal ve mülk sahibi olacağına, etrafındaki insanlar tarafından kıskanılacağına delalet eder. Rüya sahibinin büyük bir projeye gireceğine işaret etmektedir.