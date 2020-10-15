Rüyada ayakkabı görmek ne demek? Rüyada yeni ayakkabı giyinme nasıl yorumlanır?

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına ve menfaate delâlet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı olarak yorumlanır. Rüyada Rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, Dar ayakkabı gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder. Rüyada Ayakkabıları Görmek İnsanları sürekli eleştirmeniz ve şikayetçi olmanız, düşman kazanmanıza neden olacak. Yeni ayakkabılar hayatınızın düzene gireceği anlamına gelir.

Rüyada ayakkabı görmek, kişinin yaşamında atacağı adımların, gideceği yolların işaretçisidir. Bunun dışında bunlar olurken, çevrede oluşan imajı temsil etmektedir. Rüya içinde görülen veya giyilen ayakkabı yaşamdaki duruşun nasıl korunduğu ya da hayatın sürdürülürken kişinin kendisini nasıl ifade ettiğini temsil etmektedir. Kimi alimlere göre bu rüyayı görmek, bireyin kuvvet ve güç kazanmasına, kendisine hizmet edecek hanıma, hizmetçiye yorulur. Rüyanın doğru şekilde yorumlanması adına görülen ayakkabının vaziyeti de göz önünde bulundurulmalı.

RÜYADA AYAKKABI KAYBETMEK

Bu rüyanın görülmesi, özel ya da mesleki yaşamda atılacak adımlar adına gerekli şeyin noksan olmasına işaret etmektedir. Ayakkabıyı kaybeden birey; kuvvetini, mevkisini ve gücünü kaybeder. Eldeki işten olma, çalışma yaşamında kimi başarısızlıkların yaşanması ve bireyin elinden kaçıracağı avantajlara da işaret eder. Bu rüyanın kimi zaman da; aile ile tartışma yaşanmasına, akrabalar ile iletişimi kesmeye ve kimi sorunlar yaşamaya da yorumlanmaktadır.