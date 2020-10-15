





YOUTUBE PREMİUM: Bu, hayranların en sevdikleri içerikleri reklamsız izlemelerine olanak tanıyan aylık bir abonelik hizmeti. YouTuber'lar, abonelik karlarından pay alır.



REKLAMLAR: YouTuber, bir yıl içinde bin aboneye ve 4 bin izlenme saatine ulaşırsa, hesabında yayınlanan reklamlardan para kazanmaya başlar. İzleyici reklamın en az 30 saniyesini izlediğinde ödeme alır. Platform, aldığı reklam bedelinin yüzde 55'ini içerik sağlayıcılara dağıtır.



ÜRÜN TANITIMI: İçerik sağlayıcılar videolarında ürünlerden bahsettikleri için birkaç bin kazandılar; artık özel marka anlaşmaları yoluyla yüz binlerce ve çok daha fazlasını kazanabiliyor.









Kızları Masal ve Öykü'nün keyifli hallerini 'Oyuncak Oynuyorum' kanalında paylaşan Leyla Günay, her ay 684 bin liralık reklam geliri elde ediyor.