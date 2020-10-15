Bakan açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Suriye Görev Gücü kapsamında görev yapan İçişleri Bakanlığı personeliyle, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır.

DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı.

Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.