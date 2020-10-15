Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2020 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 08:37
    ABONE OL

    'da operasyonu! 147 litre...

    ’nın Sincan ilçesinde şişelenmiş hazır halde 147 litre kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara'da kaçak içki operasyonu! 147 litre...

    Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kaçak Alkol ve Ticareti İle Mücadele kapsamında kaçak alkol üretiminin olduğu Ahi Evran Mahallesi Karamanlılar Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikaya baskın yaptı.

    Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, piyasaya sürülmeye hazır halde olan 147 litre kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

    Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Deniz H. verdiği ifadesinde ürettiği alkolleri satmak için değil, kendisi ve ailesi için ürettiğini söyledi. Şüpheli, üretimde kullandığı malzemeleri internetten aldığını ifade etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ankara'da kaçak içki operasyonu! 147 litre...