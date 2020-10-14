Gün içerisinde arama motorları üzerinden kelimelerin nasıl yazıldığı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Özellikle iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerin nasıl yazıldığı merak edilenler arasında yer alıyor. En çok kullanılan kelimelerden biri de "varolmak" oluyor ve nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki varolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre varolmak bitişik mi ayrı mı? Cümle içinde kullanımı nasıldır?