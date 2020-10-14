Gün içerisinde arama motorları üzerinden kelimelerin nasıl yazıldığı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Özellikle iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerin nasıl yazıldığı merak edilenler arasında yer alıyor. En çok kullanılan kelimelerden biri de "varolmak" oluyor ve nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki varolmak nasıl yazılır? TDK'ya göre varolmak bitişik mi ayrı mı? Cümle içinde kullanımı nasıldır?
VAR OLMAK NE DEMEK?
Sağ olmak, yaşamak.
VAR OLMAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin var olmak mı, varolmak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı var olmak şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
varolmak (Yanlış kullanım)
var olmak (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
"Sağ olun, var olun; iyi ki buradasınız!"
"Düşünmek var olmak değildir"