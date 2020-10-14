Suç ve ceza (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

TEKE TEK MÜCADELE

Mardin'de 33 yaşındaki İshak Tuna, 10 yıl önce zatürreye yakalandı. Ameliyatla sol ciğeri alındı. Tek akciğerle yaşamını sürdüren Tuna, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. Sağlık çalışanlarının yoğun çabası ile hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Tedbirlere uyarak, 24 günde Coronavirüs'ü yenebildim. Coronavirüs şakaya alınacak bir hastalık değil. Benim gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar kendilerine çok daha iyi dikkat etmeleri lazım.