Suç ve ceza (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Tüm yurtta COVİD-19 tedbirleri sıklaştırıldı. En katı önlemleri alan şehirlerin arasında Sakarya vardı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske takmayanlara ilk ihlallerinde 392 TL, ikinci ihlallerinde 900 TL para cezası uygulanmasına uygulanacağını açıklandı. Maske takmayanlar ikinci ihmallerinde 3 gün yurtta karantinada kalacak.
TEKE TEK MÜCADELE
Mardin'de 33 yaşındaki İshak Tuna, 10 yıl önce zatürreye yakalandı. Ameliyatla sol ciğeri alındı. Tek akciğerle yaşamını sürdüren Tuna, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. Sağlık çalışanlarının yoğun çabası ile hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Tedbirlere uyarak, 24 günde Coronavirüs'ü yenebildim. Coronavirüs şakaya alınacak bir hastalık değil. Benim gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar kendilerine çok daha iyi dikkat etmeleri lazım.
AŞIRI ÜZÜLDÜK
Dünya, Coronavirüs salgınına çare bulmak için kolları sıvadı. ABD'li tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson, geliştirdiği aşıyı insanlar üzerinde denemeye başladı. Ancak bir katılımcıda bilinemeyen bir hastalığın görülmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Firma, 100 milyon dozluk aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle anlaşma yapmıştı.
İLK TOPLANTI
Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu, ilk toplantısını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını açıkladı: Geliştirilen iki aşı adayının insan üzerindeki denemeleri başlayacak