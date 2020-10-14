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    • 14.10.2020 14:51
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    Son dakika: 'un ilçesinde 6 durağı mühürlendi

    Son dakika haberi... 'ta ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 durağı mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

    Esenyurt'ta 6 taksi durağı mühürlendi

    'ta ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 durağı mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen aylarda taksicilerin karıştığı iki farklı olayda 4 kişinin silahla öldürülmesinin ardından, ilçedeki taksi duraklarına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, yaptıkları incelemede 6 taksi durağının ruhsatsız olarak çalıştığını belirledi.

    Bunun üzerine zabıta ekipleri, 6 taksi durağını mühürleyerek, çalışmalarına son verildi.

    Zabıta ekiplerinin mühürleme işlemi sırasında çevik kuvvet ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

    İlçede, daha önceden ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 taksi durağı da mühürlenmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 taksi durağı mühürlendi