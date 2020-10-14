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    • 15.10.2020 00:33
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    'deki Cumhurbaşkanlığı lerinin unda o partilerden Ersin Tatar'a !

    'ın haberine göre, DP, da, 'nin (UBP) Adayı şu anki Başbakan Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı. DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, " halkının beklentisi ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden 'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    'ın haberine göre, DP, da, 'nin (UBP) Adayı şu anki Başbakan Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

    DP YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
    DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, " halkının beklentisi ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden 'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    DP, in ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan 'ı desteklemişti.

    YDP'DEN DE TATAR'A TAM DESTEK
    Akşam saatlerinde toplanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Parti Meclisinden de Tatar'a destek kararı çıktı.

    HP'DEN "SEÇMENİ YÖNLENDİRMEME" KARARI
    HP ise seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

    Akşam saatlerinde Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

    Rogers, "KKTC halkı bir seçim yaparak Cumhurbaşkanlığı için iki adayı Ersin Tatar ve 'yı ikinci tura taşımıştır. Halkın Partisi olarak yaptığımız görüşme sonucunda ikinci turda seçmenimize bir yönlendirmede bulunmamayı doğru bulduk. İnanıyoruz ki halkımız kendi iradesiyle tercihini sandığa yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.

    HP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Aday Kudret Özersay'ı desteklemişti.

    KKTC'de 18 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Başbakan Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

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    Haberler Güncel KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda o partilerden Ersin Tatar'a tam destek!