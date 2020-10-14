Fahrettin Koca açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çıkacak tavsiye kararları ve günlük korona tablosu merakla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?