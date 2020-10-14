Fahrettin Koca açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çıkacak tavsiye kararları ve günlük korona tablosu merakla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 992 test yapıldı, 1632 kişide Covid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.