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    • 15.10.2020 05:28
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    Kozan’da na silahlı saldırı

    ’nın Kozan ilçesinde nın ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan’da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi.

    Kozan’da iş adamına silahlı saldırı

    Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan'da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi.

    Olay gece saat 03.00 sularında Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Silahlı kimliği belirsiz saldırgan elinde silahla mahalleye gelerek 4 el ateş etti.

    Silah seslerine uyanan vatandaşlar saldırganın kaçmasına tanıklık etti. Olayın geç saatte yaşanması faciayı önlerken olayı gören vatandaşlar saldırganın önce bağırdığını ardından, işyerini hedef aldığını iddia etti.

    Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları incelemeye aldı.

    İş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırganın mahallenin içinden soğuk kanlı kaçışı dikkat çekti
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