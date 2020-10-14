Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan'da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi.