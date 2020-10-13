Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2020 16:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2020 16:25
    ABONE OL

    Son dakika: 'daki la ilgili 2 kişi tutuklandı

    Gelen son dakika bilgisine göre; 'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman larıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    AA

    'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman larıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

    GİZLİLİK KARARI ALINDI
    İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında "gizlilik kararı" alındığı öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?
    Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde ikametlere de sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Hatay'daki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı