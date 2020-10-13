ÖRGÜT DEAŞ'I BAHANE EDEREK BÖLGEYE KONUŞLADI

Terör örgütü PKK, Sincar ve çevresine DEAŞ'ı bahane ederek yerleşti.

3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini terör örgütü DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekildi. PKK da DEAŞ'ın 2014'te Sincar'a yaptığı saldırıyı bahane ederek bölgede konuşlandı.

Musul kent merkezinden yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Sincar'da DEAŞ öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin edilirken, bu nüfusun üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu belirtiliyor. 2014 sonrası ise PKK, Suriye ve Kandil'den getirdiği militanlarla başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

PKK'nın konuşlandığı Sincar, Suriye sınırına çok yakın olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye'ye de yakın bir konumda bulunuyor. Bölgenin arazi koşullarının engebeli olmamasından dolayı mevcut kara yollarından hem Suriye'ye hem de Türkiye sınırına rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Terör örgütü, Suriye'den getirdiği araçlarla sınır üzerinden hareket edebildiği gibi birçok yola da keyfi şekilde kontrol noktaları kurdu.