Lahana sarması nasıl pişirilir? Pratik ve lezzetli Masterchef lahana sarması tarifi!

Yapılışı:

Öncelikle tencereye su koyalım, kaynatalım.

Kaynadıktan sonra çok az tuz atalım ve lahanayı fazla küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıp kaynamış suda haşlayalım.

Haşladıktan sonra da soğuk suda yıkayıp süzgece alalım.

Tavamızın içerisinde sıvı yağını ve ince doğranmış soğanı kavuralım, daha sonra salça, baharatlar ekleyelim .

1 çay bardağı kadar olacak şekilde su ilave edelim suyu çekince tavamızı ocaktan alalım.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyelim.

Lahanalardan bir sarımlık parçalar kopardıktan sonra bir ucuna iç harcında ekleyelim ve rulo gibi uzunlamasına saralım, tencereye dizelim.

En son üzerine zeytinyağ ,tuz ve salça ekleyip 3-4 su bardağı kadar sıcak su ilave edelim .

Kısık ateşte pişirelim(15-20 dk kadar)

Ben tenceredeki lahana sarmalarının üzerine ufak bir tabak, tabağın üzerine de taş koydum, sonra tencerenin kapağını kapattım, sarmalar dağılmasın diye.

Afiyet olsun.