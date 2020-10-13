Lahana sarması nasıl pişirilir? Pratik ve lezzetli Masterchef lahana sarması tarifi!

Çok sevilen yemeklerden biri olan lahana sarmasına sofralarda sıklıkla yer verilir. Hem lezzetli hem de faydalı olmasıyla bilinen lahana sarması dün akşamki Masterchef kaptanlık oyununda yapıldı ve tarifi merak edilerek izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki lahana sarması nasıl pişirilir? Lahana sarması kaç dakikada pişer? İşte merak edilen soruların yanıtları ve o lezzetli tarif…
PRATİK VE LEZZETLİ LAHANA SARMASI TARİFİ
Malzemeler:
1 orta boy lahana
Tuz
iç harcı:
1 su bardağı pirinç
1 orta boy soğan
1 tatlı kaşığı salça
tuz
kimyon
karabiber
nane
pul biber
maydanoz
sıvı yağ
üzeri için:
1 tatlı kaşığı salça
2 yemek kaşığı zeytinyağ
3-4 su bardağı sıcak su
tuz
Yapılışı:
Öncelikle tencereye su koyalım, kaynatalım.
Kaynadıktan sonra çok az tuz atalım ve lahanayı fazla küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıp kaynamış suda haşlayalım.
Haşladıktan sonra da soğuk suda yıkayıp süzgece alalım.
Tavamızın içerisinde sıvı yağını ve ince doğranmış soğanı kavuralım, daha sonra salça, baharatlar ekleyelim .
1 çay bardağı kadar olacak şekilde su ilave edelim suyu çekince tavamızı ocaktan alalım.
İnce kıyılmış maydanozu ekleyelim.
Lahanalardan bir sarımlık parçalar kopardıktan sonra bir ucuna iç harcında ekleyelim ve rulo gibi uzunlamasına saralım, tencereye dizelim.
En son üzerine zeytinyağ ,tuz ve salça ekleyip 3-4 su bardağı kadar sıcak su ilave edelim .
Kısık ateşte pişirelim(15-20 dk kadar)
Ben tenceredeki lahana sarmalarının üzerine ufak bir tabak, tabağın üzerine de taş koydum, sonra tencerenin kapağını kapattım, sarmalar dağılmasın diye.
Afiyet olsun.