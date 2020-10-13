Jak Kamhi kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ünlü iş insanı Jak Kamhi hayatını kaybetti ve son yolculuğuna uğurlandı. Devlet üstün hizmet madalyası sahibi ünlü iş adamı Kahmi, yaşadığı ABD'de hayatını kaybetmişti. Kamhi'nin öldüğünde Türkiye'ye gömülme arzusu vardı ve bu isteği Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirildi. Peki, Jak Kamhi kimdir, nereli?

JAK KAMHİ KİMDİR?

Jak Kamhi 13 Haziran 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İş adamı Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır.

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925'te İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Fransa"da "çelik konstrüksiyon" konusunda ihtisas yaptı. Çelik inşaat, metal eşya ve elektronikte birçok ilklerin Türkiye'de üretilmesine öncü oldu.