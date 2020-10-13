Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet randevusu nasıl alınır?

Ehliyet randevusu nasıl alınır? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet sahibi olan vatandaşların artık iki kart taşıması gerekmeyecek. Ehliyet ve kimlikler birleştirilerek tek bir kartla kullanılabilecek. Peki, ehliyet randevusu nasıl alınır? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet ile kimlik kartı birleştirme işlemi için öncelikle randevu alınması gerekmektedir. Vatandaşların randevu almadan Nüfus Müdürlüklerine gitmesi halinde işlemleri tamamlanmayacak.
EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.
YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.
Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25,00 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50,00 TL