Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet randevusu nasıl alınır?

Ehliyet randevusu nasıl alınır? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet sahibi olan vatandaşların artık iki kart taşıması gerekmeyecek. Ehliyet ve kimlikler birleştirilerek tek bir kartla kullanılabilecek. Peki, ehliyet randevusu nasıl alınır? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet ile kimlik kartı birleştirme işlemi için öncelikle randevu alınması gerekmektedir. Vatandaşların randevu almadan Nüfus Müdürlüklerine gitmesi halinde işlemleri tamamlanmayacak.

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.