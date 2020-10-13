Demans belirtileri nelerdir? Demans nedir? Demans hastalığı arama motorlarında sıkça sorgulanmaya başlandı. Yaşlı kişilerde görüldüğü bilinen demans hastalığının temel sebebi beyin hücrelerinde meydana gelen tahribattır. Demansın farklı türleri bulunmaktadır. Peki, demans nedir? Demans belirtileri nelerdir?
DEMANS (BUNAMA) NEDİR?
Demans, kısaca beyni etkileyen bozuklukların neden olduğu bir grup etkinin bütünsel adıdır ama belirli bir hastalık değildir. Demansı olan insanlar giyinmek ya da yemek yemek gibi normal faaliyetlerde bulunmakta zorlanabilir. Sorunları çözme veya duygularını kontrol etme yeteneklerini kaybedebilirler. Kişilikleri değişebilir, aniden sinirlenebilirler veya orada bulunmayan şeyleri görebilirler. Hafıza kaybı, bunamanın ortak bir semptomudur. Bununla birlikte, tek başına hafıza kaybı demansınız olduğu anlamına gelmez.
Demans hastaları, hafıza ve dil gibi iki veya daha fazla beyin fonksiyonuyla ciddi sorunlar yaşar. Demans çok yaşlı insanlarda yaygın olmakla birlikte, yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Bununla beraber demansın görülme sıklığı 50 yaşından sonra artar ve demans hastalığı ağır ilerleyen bir sürece sahiptir.
DEMANS BELİRTİLERİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Zihinsel ve fiziksel yeterlilik şeklinde ortaya çıkan demans hastalığının tipik belirtileri bulunur. Demans hastalığının ilerleyen dönemlerinde giyinip soyunma, yemek yeme gibi günlük aktiviteler kişi için zorluk haline gelebilir. Bunun yanında ani huy değişimleri, agresiflik, huzursuzluk, inatçılık ve şüphe gibi davranışsal ve psikotik belirtiler de görülebilir. Alzheimer hastalarında görüldüğü gibi demansın ilerleyen devrelerinde hasta, yakınlarını tanımakta, konuşma ve ağız yoluyla beslenmede sorun yaşayabilir. Tüm bunların yanında demansın tipik belirtileri vardır.
Demans belirtileri şu şekilde ortaya çıkar;
Doğru sözcükleri bulmakta zorluk çekme
Apati: Kayıtsızlık, moralsizlik ve güvensizlik
Karışıklık, kişilerin yüzlerini ve isimlerini hatırlamakta zorlanma
Hikayeleri ve olayları takip etme zorluğu
Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri
Ruh halindeki ani değişiklikler
Normal günlük işleri tamamlama da zorluk çekme
Başarısız bir yön duygusu, sık sık yolunu kaybetme
Tekrarlayan davranışlar, aynı soruları tekrar sorma veya aynı şeyi tekrar anlatma
Değişime uyumsuzluk, bir şeyi neden yaptığını unutma ve panik olma hali
DEMANS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Demans hastalığında da diğer hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis hayat kurtarır. Erken farkına varılan ve henüz ileri safhalara gelmeyen bunun yanında hipotiroidi, hidrosefali, depresyon, vitamin eksiklikleri gibi, bir nedene bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir. Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp, amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.
Bunun yanında Demans semptomlarına neden olan bazı hastalıklar tedavi edilebilirler. Bu, örneğin metabolizma rahatsızlığı, depresyon, yan etkiler veya yanlış ilaç kullanımı vs. için geçerlidir. Bu nedenle, semptonların nedenlerinin açıklığa kavuşturulması her zaman önemlidir. Daha önce belirtildiği üzere Alzheimer hastalığı tedavi edilemez, ancak semptomları azaltan tedavi hastalığın daha erken safhasında devreye sokulmalıdır. Bu nedenle erken teşhis konulması da önemlidir.