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    Cevizli tatlı ekmek | Zamansız lezzetler

    şeker, un, kuru maya ve suyu karıştırıp 5-10 dakika dinlendirin. Hamur için gereken malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. mayalı karışımı ekleyip karıştırın ve yumuşak kıvamlı ancak ele yapışmayan bir hamur elde edin. bir kaba alıp üzerini streç filmle kaplayın ve 1-1.5 saat dinlendirin. İçinin dolgusu için süt ve tereyağını tavaya alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın ve ocaktan alın. İşte cevizli tatlı ekmek tarifinin detayları...

    Cevizli tatlı ekmek

    şeker, un, kuru maya ve suyu karıştırıp 5-10 dakika dinlendirin. Hamur için gereken malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. mayalı karışımı ekleyip karıştırın ve yumuşak kıvamlı ancak ele yapışmayan bir hamur elde edin. bir kaba alıp üzerini streç filmle kaplayın ve 1-1.5 saat dinlendirin. İçinin dolgusu için süt ve tereyağını tavaya alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın ve ocaktan alın.

    Cevizi mutfak robotundan geçirip un haline getirin. Sütlü tereyağı karışımı, ceviz ve kalan diğer dolgu malzemesini karıştırın. Hamuru unlu zemin üzerinde 1-2 mm kalınlığında yufka hamuru gibi açın. Üzerine harcı sürüp sıkıca rulo yapın. Yağlanmış büyük boy geniş bir baton kalıba sığacak şekilde zikzak katlayıp içine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp toz şeker serpin. Havlu örtüp 15 dakika oda ısısında dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

    Yarım tatlı kaşığı toz şeker
    Yarım tatlı kaşığı un
    Bir buçuk tatlı kaşığı kuru maya
    2 yemek kaşığı ılık su

    HAMURU İÇİN
    280 gram un
    1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
    8 yemek kaşığı ılık süt
    3 yemek kaşığı toz şeker
    3/4 tatlı kaşığı tuz
    1 adet yumurta, 1 paket vanilya

    DOLGUSU İÇİN
    60 ml süt
    2 yemek kaşığı tereyağı
    280 gram ceviz
    1 adet yumurtanın akı (hafif çırpılmış), 1 paket vanilya
    115 gram toz şeker
    2 yemek kaşığı kakao

    ÜZERİ İÇİN
    1 adet yumurta sarısı
    1 tatlı kaşığı toz şeker

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