



"3 MİLYON KAPASİTELİ HAVAALANINI BİTİRMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bölgeye değer katacak projelerden birinin de Rize-Artvin Havalimanı olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada da hummalı bir çalışma var. 3 milyon metrekarelik dolgu alanına havaalanı yapıyoruz. 3 milyon metrekarelik havaalanını ekonomimize kazandırıyoruz. Yine 3 milyon kapasiteli havaalanını bitirmek için canla başla çalışıyoruz. Bölgenin alanında en önemli havaalanlarından, çok özellikli havaalanlarından birisi olacak. Rize-Artvin Havaalanı bittiğinde hem Rize hem Artvin'e hem de Doğu Karadeniz bölgesine çok büyük bir değer katacak. Bittiğinde buranın ekonomisine, istihdamına, turizmine çok artı değerler sağlayacak önemli bir proje."