"Barış Pınarı Harekatı" ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü işgali sonlandırıldı. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden inşasına başlanırken, bir yandan da Resulayn'dan rejim ve PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke bölgesine içme suyu aktarımı yapılan ancak teröristlerce tahrip edilen Allouk Su Terfi İstasyonu'nun onarımı yapıldı. Türkiye'nin onarımını yaptığı ve olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı güvenliğini sağladığı merkezin sağlıklı çalışarak, Haseke'deki sivillerin susuz kalmaması için özen gösterildi. Ancak merkezin su transferini yapan pompaların ihtiyaç duyduğu elektriğin, Haseke'nin Derbesiye bölgesinden yeterli derecede ulaştırılmaması nedeniyle çalışma aksadı ve su kesintisi oldu. Su kesintisi, dönem dönem PKK/YPG terör örgütü tarafından kamuoyuna Türkiye'nin bilinçli olarak yaptığı kara propagandasıyla aktarıldı.

ELEKTRİK KESİLİNCE SU TRANSFERİ YAPILAMIYOR

Merkezin çalışması için gerekli olan elektriğin ulaştırılmaması nedeniyle pompaların durması, Allouk Su Terfi İstasyonu'ndan Haseke'ye su aktarımını da durduruyor. Türkiye'nin bu durumu defalarca anlatmasına rağmen bölgeye yeterli derecede elektrik verilmeyerek, sorunun aralıklarla gündeme getirilmesine ve terör örgütü tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasına zemin oluşturuluyor.