Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.