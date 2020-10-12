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    • 12.10.2020 14:17
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    Bazı kelimelerin anlamları ve yazılışı çok fazla araştırılır. Özellikle günlük hayatta çok kullanılan kelimelerden biri olan ? ? Yanlış ya da anlamı uymayan kelimelerin yazılması hoş görülmez ve imla hatasına girer. Özellikle basılı yayınlarda değiştirmek mümkün olmadığı için daha da zorlaştırır. Peki Günaşırı anlamı nedir, nasıl yazılır?

    takvim.com.tr
    Günaşırı ne demek? Günaşırı TDK'ya göre nasıl yazılır?

    Günaşırı kelimesi Türkçede çok fazla kullanılan kelimelerde biridir, dolayısıyla sıkça duyulur ve yazılarda da görülür. Günaşırı kelimesinin anlamını bilerek doğru yerde kullanmak önemlidir, aynı şekilde doğru yazımı da önemli konulardan biridir. Peki Günaşırı ne demek? Günaşırı TDK'ya göre nasıl yazılır?

    GÜNAŞIRI NE DEMEK?

    Günaşırı kelimesinin doğru anlamı 'iki günde bir' şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır.

    Türkçede bu kelime çok sık, sürekli olarak ya da her gün gibi anlamlar taşımaz.
    Kelimeye örnek vermek gerekirse:
    Gelir desen dar gelir / Günaşırı alacaklılar gelir.

    GÜNAŞIRI TDK'YA GÖRE NASIL YAZILIR?

    TDK'ya göre kelime günaşırı olarak birleşik yazılmalıdır. Gün aşırı kelimenin yanlış yazımıdır.
    Doğru yazımı:
    gün aşırı (Yanlış kullanım)
    günaşırı ✓ (Doğru kullanım)
    Cümle içinde örnek kullanım:
    Aşırı dozda kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabileceği için bu ilacı her gün değil, günaşırı kullanmanızda fayda olacaktır.
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