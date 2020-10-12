Günaşırı ne demek? Günaşırı TDK'ya göre nasıl yazılır?

GÜNAŞIRI NE DEMEK?



Günaşırı kelimesinin doğru anlamı 'iki günde bir' şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır.



Türkçede bu kelime çok sık, sürekli olarak ya da her gün gibi anlamlar taşımaz.

Kelimeye örnek vermek gerekirse:

Gelir desen dar gelir / Günaşırı alacaklılar gelir.



GÜNAŞIRI TDK'YA GÖRE NASIL YAZILIR?



TDK'ya göre kelime günaşırı olarak birleşik yazılmalıdır. Gün aşırı kelimenin yanlış yazımıdır.

Doğru yazımı:

gün aşırı (Yanlış kullanım)

günaşırı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aşırı dozda kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabileceği için bu ilacı her gün değil, günaşırı kullanmanızda fayda olacaktır.



