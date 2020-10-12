Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Bazı araçlar için kullanması zorunlu olan lastik türlerinden birisi olan kış lastiğinin ne zaman takılacağı merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunlu olacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? İşte, 2020 kış lastiği uygulaması hakkında merak edilen bilgiler!

CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araç sahiplerine ceza uygulanmaktadır. 2018 yılında 715 lira olan ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı. Cezanın 2020 yılında artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.