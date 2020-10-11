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    • 11.10.2020 15:47
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    Yüz yüze eğitimin ilk günü 'da ücretsiz toplu taşıma

    'da İBB Meclis kararı ile yüz yüze eğitimin başlayacağı ilk gün olan 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 06.00 - 14.00 arası toplu taşımanın ücretsiz olacağı bildirildi.

    Yüz yüze eğitimin ilk günü ücretsiz toplu taşıma

    Okulların açılacağı yarın, 'daki toplu ulaşım araçları saat 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı olan 12 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 06:00 - 14:00 arasında İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

    Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek.

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