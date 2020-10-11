Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan kızı Tiphaine Auziere (36), Paris Match dergisine verdiği röportajda, Elysee Sarayı'nda sık sık bakanlarla bir araya gelip onlara hukuk, ve politika hakkında tavsilelerde bulunduğunu belirtti. Gölge başkan olduğunu itiraf etti.

Kendisi 10 yaşındayken 17 yaşında olan Macron'a, annesiyle çıkmaya başladığında 'UFO' ismini taktığını ve bu lakabı kullanmaya devam ettiğini aktardı. Sosyalist Parti (PS) "Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabine üyeleri, Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir" sözleriyle eleştirdi.