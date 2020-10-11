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    • 11.10.2020 Gazete
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    Ufok adam

    ’nın eşi Brigitte’in ilk evliliğinden olan kızı (36), dergisine verdiği röportajda, ’nda sık sık bakanlarla bir araya gelip onlara hukuk, ve politika hakkında tavsilelerde bulunduğunu belirtti. Gölge başkan olduğunu itiraf etti.

    Ufok adam

    'nın eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan kızı (36), dergisine verdiği röportajda, 'nda sık sık bakanlarla bir araya gelip onlara hukuk, ve politika hakkında tavsilelerde bulunduğunu belirtti. Gölge başkan olduğunu itiraf etti.

    Kendisi 10 yaşındayken 17 yaşında olan Macron'a, annesiyle çıkmaya başladığında 'UFO' ismini taktığını ve bu lakabı kullanmaya devam ettiğini aktardı. (PS) "Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabine üyeleri, Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir" sözleriyle eleştirdi.

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