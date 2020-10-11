Soğan dolması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef Soğan dolması tarifi!

Yapılışı:

Soğanların kabuklarını soyup bıçakla diklemesine bir yarısından keselim.

Bir çay kaşığı tuz eklediğimiz suya bırakalım.15-20 dk soğanlar yumuşayana kadar haşlayalım.

Haşlanan soğanları süzüp yapraklarına ayıralım.

İç harcı için; 1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç, küçük küçük doğranmış soğan, domates ve maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 er çay kaşığı kekik ve pul biber (karabiber de ekleyebilirsiniz), 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tablet Knorr bulyonu da rendeleyerek karışıma dahil edelim. Bulyonla dolmalarımız çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Güzelce karıştıralım.

Yapraklarına ayırdığımız soğanların bir ucuna iç harcından koyup rulo şeklinde diğer ucuna kadar saralım.

Uygun bir tencereye dizelim.

Üzerine 1 su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim.

Üzerine küçük bir kapak ya da tabak kapatalım (dağılmamaları için). Yüksek ateşe koyalım. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp pişmeye bırakalım. Sık sık kontrol edelim. Gerekirse sıcak su ilavesi yapalım.

İyice piştikten sonra altını kapatıp 10-15 dk dinlendirelim.

Üzeri için tereyağı ve salça kızdırabilirsiniz. Afiyet olsun