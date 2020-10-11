Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek aşıyı tüm dünya merakla beklerken bir güzel haber İngiltere'den geldi. Yapılan araştırmaya göre BCG (tüberküloz) aşısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olup olmayacağı test edilecek.