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    • 11.10.2020 13:01
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    'de şok baskın! Ölen diş hekimi adına muayenehane işletmişler

    'nin darıca ilçesinde, merdiven altı yerlerde işletilen kaçak muayenehanelere baskın düzenlendi. Bu adreselerde vefat eden diş hekimi I.P. adına tedavi yapıldığı belirlendi. Hijyen koşullarından uzak olan bu muayenehanelerde hastaların sağlığını tehlikeye atan uyruklu M.A. isimli kişi hakkında işlem başlatıldı. Muayenehane ekiplerce mühürlenirken içerideki malzemelere de el konuldu.

    DHA
    Ölen diş hekimi adına işletme!

    'nin Darıca ilçesinde, kaçak muayenelerde diş tedavisi yapıldığı belirlenerek baskın düzenlendi. 2 kaçak muayehane mühürlenirken, uyruklu M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Darıca ilçesinde dükkan, depo gibi yerlerde kaçak diş muayenesi yapıldığı ihbarını alan ekipleri, 2 adreste ruhsatsız diş muayenehanesi olduğunu tespit etti.

    Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde baskın yaptı.

    ÖLEN DOKTORUN ADINA İŞLETME

    Baskın yapılan yerde, daha önce Darıca'da diş hekimliği yaptığı sırada vefat eden I.P. isimli diş hekiminin adı altında başka kişiler tarafından diş muayenesi yapıldığını belirleyen ekipler, adresi mühürleyerek içeride bulunan malzemelere el koydu.

    Kaçak muayenehaneyi işleten kişi ya da kişiler ise yakalanamadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    İkinci adrese yapılan baskında ise, Suriye uyruklu M.A.'nın ruhsatsız diş muayenehanesi işlettiği belirlendi.

    Sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda diş tedavisi yapıldığı belirlenen yer mühürlenerek, içerideki tüm eşya ve ekipmanlara el konuldu.

    Suriye uyruklu M.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yasal işlem başlatıldı.

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