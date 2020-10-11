Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kaçak muayenelerde diş tedavisi yapıldığı belirlenerek baskın düzenlendi. 2 kaçak muayehane mühürlenirken, Suriye uyruklu M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Darıca ilçesinde dükkan, depo gibi yerlerde kaçak diş muayenesi yapıldığı ihbarını alan Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 adreste ruhsatsız diş muayenehanesi olduğunu tespit etti.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde baskın yaptı.

ÖLEN DOKTORUN ADINA İŞLETME

Baskın yapılan yerde, daha önce Darıca'da diş hekimliği yaptığı sırada vefat eden I.P. isimli diş hekiminin adı altında başka kişiler tarafından diş muayenesi yapıldığını belirleyen ekipler, adresi mühürleyerek içeride bulunan malzemelere el koydu.

Kaçak muayenehaneyi işleten kişi ya da kişiler ise yakalanamadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İkinci adrese yapılan baskında ise, Suriye uyruklu M.A.'nın ruhsatsız diş muayenehanesi işlettiği belirlendi.

Sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda diş tedavisi yapıldığı belirlenen yer mühürlenerek, içerideki tüm eşya ve ekipmanlara el konuldu.

Suriye uyruklu M.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yasal işlem başlatıldı.