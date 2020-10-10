Son dakika: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (6 milyon 46 bin 28), ABD (5 milyon 74 bin 529), Brezilya (4 milyon 433 bin 595), Rusya (1 milyon 16 bin 202) ve Kolombiya (780 bin 547) olarak sıralandı.