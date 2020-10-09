Sirkeci'de kaldığı otelden cep telefonunu kapatarak kaçmaya çalışan Murrey'ın İngiltere'de 2014 yılında uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı ve Kokain ile yakalanan iki çocuğunun da cezaevinde yattığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre; Murrey, turneler için gittiği ülkelerde de uyuşturucu sevkiyatı yaptı.