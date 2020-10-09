Okullar ne zaman açılacak? 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim için birçok sınıf eğitime başlayacak. Okula gitmenin velinin isteğine bağlı olduğu bu dönemde öğrenciler yeniden sıralara oturacak ve dersler yüz yüze yapılacak. Cumartesi günü de ders yapılacağına ilişkin açıklama yapılmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar Cumartesi açılıyor mu? Cumartesi okul var mı?

HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLAYACAK?

1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim başlayacak.