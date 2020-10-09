DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Bankaya, devlet dairesine ya da okula dilekçe yazmamız gerekebilir. İstek, talep ya da şikayetler kurumlara dilekçe yoluyla bildirilir. Bu yüzden dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:

Yazmaya başlamadan önce kalem ve temiz bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. Kağıdın herhangi bir yeri lekeli olmamalı. Kağıt boyutu A4 olmalı. Kalem seçiminde, renge dikkat edilmeli. Mavi ya da siyah renkli kalemler tercih edilmeli. Farklı renkteki kalemlerle dilekçe yazılmaz. Aynı zamanda pilot, tükenmez ya da dolma kalem kullanılarak yazılmalı. Kurşun kalem kullanmamalısınız.

Dilekçedeki bir diğer önemli nokta ise başlık. Başlık, dilekçenin iletileceği kurumun adı olmalı. Kurum adı tamamen büyük harfler ile yazılmak zorunda.

Başlıktan sonra yazmanız gereken ise dilekçenin metin kısmı. Metin kısmına, dilekçeyi ilgili kuruma yazma sebebinizi anlatmalısınız. Derdinizi anlatırken açık ve net bir dil kullanmaya dikkat edin. Eğer vermeniz gereken (abonelik numarası, ev adresi vb.) bilgiler varsa bu noktada vermeyi unutmayın. Kısa ve net olmak daha iyi anlaşılmanızı sağlar. Aynı zamanda bu kısımda ciddi olmanız beklenir. Resmi bir kuruma yazdığınızı göz önünde bulundurun. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edin.