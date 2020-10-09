Okula gitmek zorunlu mu? Okula dilekçe örneği nasıl verilir? Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı gün kaldı. Ancak bazı veliler çocuklarını okula göndermek istemiyor. Bu nedenle okula gitmek zorunlu mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, okula gitmek zorunlu mu? Okula dilekçe örneği nasıl verilir? İşte yanıtı!
EĞİTİM NASIL OLACAK?
Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak.
Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
DİLEKÇE NASIL YAZILIR?
Bankaya, devlet dairesine ya da okula dilekçe yazmamız gerekebilir. İstek, talep ya da şikayetler kurumlara dilekçe yoluyla bildirilir. Bu yüzden dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:
Yazmaya başlamadan önce kalem ve temiz bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. Kağıdın herhangi bir yeri lekeli olmamalı. Kağıt boyutu A4 olmalı. Kalem seçiminde, renge dikkat edilmeli. Mavi ya da siyah renkli kalemler tercih edilmeli. Farklı renkteki kalemlerle dilekçe yazılmaz. Aynı zamanda pilot, tükenmez ya da dolma kalem kullanılarak yazılmalı. Kurşun kalem kullanmamalısınız.
Dilekçedeki bir diğer önemli nokta ise başlık. Başlık, dilekçenin iletileceği kurumun adı olmalı. Kurum adı tamamen büyük harfler ile yazılmak zorunda.
Başlıktan sonra yazmanız gereken ise dilekçenin metin kısmı. Metin kısmına, dilekçeyi ilgili kuruma yazma sebebinizi anlatmalısınız. Derdinizi anlatırken açık ve net bir dil kullanmaya dikkat edin. Eğer vermeniz gereken (abonelik numarası, ev adresi vb.) bilgiler varsa bu noktada vermeyi unutmayın. Kısa ve net olmak daha iyi anlaşılmanızı sağlar. Aynı zamanda bu kısımda ciddi olmanız beklenir. Resmi bir kuruma yazdığınızı göz önünde bulundurun. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edin.
Dilekçe metninin sonuna saygı sözü eklenir. Resmi kuruma yazdığınız dilekçenin sonuna, ''Gereğinin yapılmasını arz ederim.'' gibi saygı cümlesi eklemelisiniz. Bu cümleyi bir alt satıra ve 1 cm içeriden başlayarak yazın.
Metnin sonunda sağ alt kısma dilekçe sahibi adını ve soyadı yazmalıdır. Ad ve soyadın üzerine tarih atılarak imzalanmalı. Her dilekçede yalnızca bir imza bulunmalı. Sol alt kısma da dilekçe sahibi açık adresini bırakmalı. Dilekçeye eklenecek ekler varsa sol tarafa ''Ekler'' başlığı altında sıralanmalı. Ek dosyalar dilekçeyle teslim edilebilir.
Okula yazılan dilekçelerde başlığa ''(ilgili okulun adı) OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE'' yazılır.
''Saygılarımla arz ederim.'' ya da ''Takdirinize arz ederim.'' şeklinde bitirilir.