MEB son dakika! Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okulların açılacağı günü beklemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarla ilgili alınan kararı vatandaşlarla paylaştı. Peki, okullar 12 Ekim'de açılacak mı? 2, 3, 4 ve 8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte detaylar...
OKULLAR 12 EKİM'DE AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını bildirdi.
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.
Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.
5 EKİM'DE AÇILAN OKULLAR
5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
OKULLARDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.