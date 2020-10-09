MEB son dakika! Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okulların açılacağı günü beklemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarla ilgili alınan kararı vatandaşlarla paylaştı. Peki, okullar 12 Ekim'de açılacak mı? 2, 3, 4 ve 8. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte detaylar...

OKULLAR 12 EKİM'DE AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını bildirdi.