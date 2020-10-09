Arapça – Türkçe İnşirah suresi okunuşu nasıl? İnşirah suresi anlamı nedir? Müslümanlar Cuma günleri ibadetlerini yerine getiriyor ve bu anlamlı günü dualarla geçiriyor. Cuma günleri sık sık okunan surelerden birisi de İnşirah suresidir. İnşirah suresi okunuşu da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte İnşirah suresi anlamı ve Arapça Türkçe okunuşu!

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI!

Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

– Okuyanın rızkı bollaşır.

– Fakirlikten kurtulur.

– Elem ve kederden korur.

– Stres ve bunalımları giderir.

– Tembellikten korur.

– Kalp sıkıntısını giderir