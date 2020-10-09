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    • 09.10.2020 09:50
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    okunuşu! nedir? – Türkçe!

    okunuşu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar Türkçe okunuşunu araştırıyor. nedir? İnşirah Suresi, Kur'an'ın 94. suresidir. 8 ayetten oluşan sure Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Cuma günleri bu sure sık sık okunmaktadır. İşte !

    takvim.com.tr
    İnşirah suresi okunuşu! İnşirah suresi anlamı nedir?

    Arapça – Türkçe İnşirah suresi okunuşu nasıl? İnşirah suresi anlamı nedir? Müslümanlar Cuma günleri ibadetlerini yerine getiriyor ve bu anlamlı günü dualarla geçiriyor. Cuma günleri sık sık okunan surelerden birisi de İnşirah suresidir. İnşirah suresi okunuşu da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte İnşirah suresi anlamı ve Arapça Türkçe okunuşu!

    İNŞİRAH SURESİ ANLAMI!

    Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

    – Okuyanın rızkı bollaşır.
    – Fakirlikten kurtulur.
    – Elem ve kederden korur.
    – Stres ve bunalımları giderir.
    – Tembellikten korur.
    – Kalp sıkıntısını giderir

    – Kalp sıkıntısını giderir.
    – Sinir bozukluğunu giderir.
    – Hafızayı güçlendirir.
    – Okuyanın dileği gerçekleştirir.
    – Yüz defa okuyunca şerden ve kötülükten korur.
    – Nefes darlığını giderir.
    – Okuyanın işleri kolaylaşır. (Allah'ın izniyle…)

    İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi her gün 70 kez okumaya devam etmelidir.

    Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.

    5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.

    İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Elem neşrah leke sadrek

    Ve vada'na 'anke vizreke

    Elleziy enkada zahreke

    Ve refa'na leke zikreke

    Feinne me'al'usri yüsren

    İnne me'al'usri yüsren

    Feiza ferağte fensab

    Ve ila rabbike ferğab

    İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    Senin için bağrını açmadık mı?

    İndirmedik mi senden o yükünü?

    O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

    Senin şanını yüceltmedik mi?

    Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

    Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

    O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

    Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
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