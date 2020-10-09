Ali Edizer kimdir nereli? Görevden alınmasıyla gündeme oturan doktor Ali Edizer kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı. Edizer, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
GÖREVDEN ALINDI
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündeme gelen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.
Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
TABİPLİK GÖREVİNDEN DE ALINDI
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı. Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi. Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi. Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.
ALİ EDİZER KİMDİR?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ali Edizer, THK Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı. Edizer aşağıdaki kurumlarda çalıştı:
(03/2018 – Halen ) : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı
(10/2016 – 02/2018) :Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı
(10/2012 - 10/2016) :Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı
(10/2012 - 10/2013) :Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı
(01/2012 - 10/2012) :Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
(08/2011 - 01/2012) :Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı
(05/2010 - 08/2011) :SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı
(09/2009 - 05/2010) :Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
(2005 - 2009) :Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici
(2001 - 2005) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi
(1999 - 2000) :Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı
(1997 – 1999) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi
(1996 - 1997) :Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi
(1992 - 1996) :Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi