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    • 08.10.2020 19:03
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    dakika: yüz

    dakika haberi... Okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Buna göre, da 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz .

    AA
    Haberler Güncel Son dakika: Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim yapılacak