Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar Ermeni destekçilerini kudurttu. Öyle ki yayınladıkları yalan haberler her geçen gün daha da artıyor. Son skandal ise Macron'un yancısı France 24 kanalından geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yanlış çevirerek manipülasyon yaptılar.

BÜYÜK SKANDAL! YALAN ÇEVİRİ İLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.