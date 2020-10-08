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    • 08.10.2020 22:03
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    Macron'un yancısı kanalından aşağılık hareket! Başkan Erdoğan'ın sözlerini bilerek yanlış verdiler

    'ın, 'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar Ermeni destekçilerini kudurttu. Öyle ki yayınladıkları yalan haberler her geçen gün daha da artıyor. Son skandal ise Macron'un yancısı kanalından geldi Başkan 'ın 'de yaptığı konuşmayı yanlış çevirerek manipülasyon yaptılar.

    'ın, 'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar Ermeni destekçilerini kudurttu. Öyle ki yayınladıkları yalan haberler her geçen gün daha da artıyor. Son skandal ise Macron'un yancısı kanalından geldi Başkan 'ın 'de yaptığı konuşmayı yanlış çevirerek manipülasyon yaptılar.

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    France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda " bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.

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    Haberler Güncel Macron'un yancısı France 24 kanalından aşağılık hareket! Başkan Erdoğan'ın sözlerini bilerek yanlış verdiler