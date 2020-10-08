Ordu'da Mehmet Kabataş, Coronavirüs'ten korunmak için elini ve yüzünü kolonya ile temizledi. Ardından polis çevirmesine girdi. 0.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay el konulurken, bin 228 lira da ceza kesildi. Hastanede yapılan tahlilde kanında alkol çıkmadığını söyleyen Mehmet Kabataş, duruma isyan etti. "Sulh ceza hakimliğine cezanın iptali için şikayetçi oldum. Ama başvurum reddedildi. Hayatımda hiç alkol kullanmadım. Kolonyada yüzde 70 alkol yazıyor ama ben bu kadar alkol olacağını beklemiyordum. Bayağı keskinmiş" dedi.

EYVAH POLİS

Tüm yurtta, COVİD-19 denetimleri yapıldı. Çorum'da maskesiz bir kişi, polisleri görünce kaçmaya başladı. Ancak kısa sürede yakalandı. Hakkında cezai işlem başlatıldı.

SHERLOCK RECEP ISPARTA'DA

21 yaşındaki S.B, COVİD-19 hastasıyla temaslı olduğu için karantinaya alındı. Ancak izolasyona uymadı. Soluğu semt pazarında aldı. Bu durum, Mahalle Muhtarı Recep Gürdal'ın dikkatinden kaçmadı. S.B.'nin pazara gittiğini öğrenen muhtar, sağlık ekiplerini aradı. Genç kadın, yurda alındı. Durumu sosyal medyadan paylaşan muhtar, "Üç gün daha sabretseydin ne olurdu?" diye dert yandı.

SUYUNU ÇIKARDIK

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Coronavirüs'ten korunmak için karbonatlı suyla gargara yapılmasını önerdi. Sözleri, meslektaşlarının tepkisini çekti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Halkta yalancı güven duygusu oluşturup, gerekli diğer tedbirleri uygulamamasına neden olacak bu söylemler son derece tehlikeli" dedi.

KORKU BÜYÜYOR

COVİD-19'da ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'da tedbirler sıklaştırıldı. Fransa'da yoğun bakım yataklarının doluluk oranı yüzde 40'a çıktı. İngiltere'de vaka sayıları bir günde yüzde 25 arttı.

İLK GÖNÜLLÜ BAŞHEKİM

Çin'den getirilen Coronavirüs aşısı, Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul'un ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde de uygulandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, gönüllüler arasında yer aldı.