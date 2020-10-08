Anlamlı dualı en güzel Cuma mesajları! 9 Ekim Cuma tebrik mesajları! Hayırlı Cumalar mesajı sözleri!

Cuma mesajları sözleri 9 Ekim! Anlamlı dualı en güzel Cuma mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma tebrik mesajları sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla paylaşılıyor. Hayırlı Cumalar mesajı sözlerine haberimizden ulaşabilir ve sevdiklerinizin bu anlamlı gününü tebrik edebilirsiniz. Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce Yahudi ve Hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek Yahudiler cumartesiyi, Hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, Müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır.

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.