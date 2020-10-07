Bazı kelimleri duysak da anlamını bilmiyor olabiliriz. Müphem kelimesi de bunlardan biridir ve gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Müphem ne demek, nedir? Müphem TDK anlamı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden araştırılıyor. Müphem kelimesinin hem anlamı hem de yazılışına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Cümle içerisinde kullanımını da paylaştık
MÜPHEM NE DEMEK?
Müphem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müphem kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ye göre müphem kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Belirsiz
- Açık ve belirgin olmaksızın
MÜPHEM KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz.
- Müphem konuşuyor.