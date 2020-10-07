Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2020 15:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 15:27
    ABONE OL

    , ? ?

    Gündemde pek çok kelimenin anlamı TDK sözlüğünden araştırılıyor. Özellikle basılı yayımlarda kullanılacak kelimelere oldukça dikkat edilmesi gerekiyor, hatayı telafi etme durumu olmadığı için doğru yazımına önceden bakılması önem taşıyor. Peki , ? ? Çok sık duymasak da merak edilen kelimelerden biri olan nasıl yazılır?

    takvim.com.tr
    Müphem ne demek, nedir? Müphem TDK anlamı ne?

    Bazı kelimleri duysak da anlamını bilmiyor olabiliriz. Müphem kelimesi de bunlardan biridir ve gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Müphem ne demek, nedir? Müphem TDK anlamı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden araştırılıyor. Müphem kelimesinin hem anlamı hem de yazılışına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Cümle içerisinde kullanımını da paylaştık

    MÜPHEM NE DEMEK?

    Müphem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
    Müphem kelimesi Arapça kökenlidir.
    TDK'ye göre müphem kelimesi anlamı şu şekildedir:

    - Belirsiz
    - Açık ve belirgin olmaksızın

    MÜPHEM KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

    - Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz.
    - Müphem konuşuyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Müphem ne demek, nedir? Müphem TDK anlamı ne?