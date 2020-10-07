Bazı kelimleri duysak da anlamını bilmiyor olabiliriz. Müphem kelimesi de bunlardan biridir ve gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Müphem ne demek, nedir? Müphem TDK anlamı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden araştırılıyor. Müphem kelimesinin hem anlamı hem de yazılışına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Cümle içerisinde kullanımını da paylaştık