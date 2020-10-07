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    • 07.10.2020 16:37
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    Emniyetten genelinde hız denetimi

    genelinde 3-5 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca polis ekipleri tarafından yapılan hız denetiminde 45 bin 482 araç sürücüsüne ceza kesildi.

    Emniyetten Türkiye genelinde denetim

    Trafik polislerinin ülke genelinde 3 gün boyunca yaptığı denetimde, 45 bin 482 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 3, 4 ve 5 Ekim'de ülke genelinde radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.

    Ekiplerce denetlenen 64 bin 538 araç/sürücüden hız ihlali yaptığı tespit edilen 45 bin 482'si hakkında işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel Emniyetten Türkiye genelinde hız denetimi